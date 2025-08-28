https://news.day.az/showbiz/1776805.html Селена Гомес публично отреагировала на помолвку Тейлор Свифт Певица Селена Гомес восхитилась помолвкой Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. Как передает Day.Az, об этом сообщает TMZ. Селена Гомес невероятно рада помолвке своей лучшей подруги Тейлор Свифт с Трэвисом Келси. "Когда лучшая подруга обручилась", - написала Гомес и добавила эмодзи в виде сердечка.
