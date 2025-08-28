Селена Гомес публично отреагировала на помолвку Тейлор Свифт

Певица Селена Гомес восхитилась помолвкой Тейлор Свифт и Трэвиса Келси.

Как передает Day.Az, об этом сообщает TMZ.

Селена Гомес невероятно рада помолвке своей лучшей подруги Тейлор Свифт с Трэвисом Келси.

"Когда лучшая подруга обручилась", - написала Гомес и добавила эмодзи в виде сердечка.

Кроме того, певица сделала репост записи поста Свифт, написанного несколько лет назад.

"Настоящая любовь все еще иногда случается. Это не просто то, что мы выдумываем в девять лет. Я должна в это верить. Ты тоже", - процитировала Свифт Гомес.