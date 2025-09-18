Киану Ривз тайно женился на своей возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз тайно женился на своей возлюбленной, художнице Александре Грант.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Radar Online.
Инсайдер из окружения пары рассказал, что 61-летний Киану Ривз и 52-летняя Александра Грант связали себя узами брака во время поездки по Европе в начале этого лета.
"Свадьба состоялась в Европе в начале этого лета, очень камерная и очень сдержанная. Они говорили об этом годами, но в итоге захотели чего-то, что было бы только для них. Киану и Александра дорожат своей личной жизнью, поэтому сохранение этого в тайне - идеальный вариант для них", - заявил собеседник таблоида.
При этом ожидается, что влюбленные также организуют публичную церемонию.
Источник добавил, что Киану Ривз доверяет Александре Грант и всегда интересуется ее мнением. По словам инсайдера, когда актер думает над каким-либо проектом, он прежде всего советуется с возлюбленной.
"Александра - искренняя и приземленная личность, она подтолкнула Киану к расширению творческих горизонтов. Именно она убедила его попробовать себя в театре, что стало для него большим шагом", - поделился информатор.
