Голливудский актер Киану Ривз тайно женился на своей возлюбленной, художнице Александре Грант.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Radar Online.

Инсайдер из окружения пары рассказал, что 61-летний Киану Ривз и 52-летняя Александра Грант связали себя узами брака во время поездки по Европе в начале этого лета.

"Свадьба состоялась в Европе в начале этого лета, очень камерная и очень сдержанная. Они говорили об этом годами, но в итоге захотели чего-то, что было бы только для них. Киану и Александра дорожат своей личной жизнью, поэтому сохранение этого в тайне - идеальный вариант для них", - заявил собеседник таблоида.

При этом ожидается, что влюбленные также организуют публичную церемонию.

Источник добавил, что Киану Ривз доверяет Александре Грант и всегда интересуется ее мнением. По словам инсайдера, когда актер думает над каким-либо проектом, он прежде всего советуется с возлюбленной.

"Александра - искренняя и приземленная личность, она подтолкнула Киану к расширению творческих горизонтов. Именно она убедила его попробовать себя в театре, что стало для него большим шагом", - поделился информатор.