A$AP Rocky ответил на слухи о тайной свадьбе с Рианной

Рэпер A$AP Rocky в интервью журналу Elle прокомментировал слухи о тайной свадьбе с певицей Рианной, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналист спросил у исполнителя, собирается ли он становиться мужем. Рэпер намекнул, что они с Рианной сыграли тайную свадьбу.

"Откуда ты знаешь, что я еще не муж?" - спросил A$AP Rocky.

После этого рэпер заявил, что в любом случае не будет ничего подтверждать.

Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky в ноябре 2020 года после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

В мае Рианна объявила о том, что станет мамой в третий раз на красной дорожке Met Gala. Певица продемонстрировала округлившийся живот в сером корсете.