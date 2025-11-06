Ричард Гир раскрыл секрет счастливого брака
Актер Ричард Гир заявил, что жена Алехандра Сильва научила его быть хорошим отцом. Об этом сообщает Hello, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Актер начал с того, что даже маленькие ежедневные привычки помогают укреплять их отношения в семье.
"Целую мою жену. Когда она мне позволяет, что не всегда происходит". Сильва ответила игриво: "Иногда да, иногда нет. Иначе это было бы слишком просто, верно? Алехандра невероятная мать. Я на самом деле научился быть лучшим отцом, наблюдая за ней", - высказался он.
Гир с семьей недавно переехал в Испанию, о чем сообщал поклонникам в интервью. По словам артиста, они выбрали для себя лучший вариант, сосредоточившись на воспитании детей.
У пары двое общих сыновей: шестилетний Александр и четырехлетний Джеймс. Также у жены артиста есть первенец от брака с бизнесменом Говиндом Фридландом, Альберту двенадцать лет. Журналистка отмечала, что муж любит пасынка не меньше, чем собственных детей, и у них сложились трогательные отношения.
Алехандра Силва (в девичестве. - "Газета.Ru") познакомилась с Гиром еще до развода с первым мужем. Актер приехал по работе в отель в Италии, который принадлежал супругам, там и произошла их встреча. Позже журналистка рассталась с отцом ребенка, а в апреле 2018 года официально стала женой артиста. По словам звезды "Красотки", Силва не знала о его популярности и не понимала, что общается со знаменитостью.
