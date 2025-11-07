В США произошла трагедия с Джеймсом Макэвоем на съемках фильма ужасов

Техника Джеймса Траппера Макэвоя не стало во время съемок независимого фильма ужасов. Об этом New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Макэвой работал в проекте "Kill Me Now" со сценическим такелажем - различными тросами, кранами и прочими воздушными приспособлениями. Съемки проходили в Новом Орлеане, штате Луизиана. Полиция сообщила, что мужчину ударило током во время столкновения с линией электропередачи 3 ноября. В результате техника не стало.

Ведущий продюсер проекта Линн Гилман Уильямс передала соболезнования родным и близким мужчины. Она отметила, что съемочная группа опустошена из-за кончины техника.

"В это трудное время наши сердца с его семьей, друзьями и всеми, кто знал его и работал бок о бок с ним", - поделилась продюсер.

Джеймс Траппер Макэвой работал над такими проектами, как "Контрабанда", "Мгла", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Я люблю тебя, Филлип Моррис" и "Иллюзия обмана". Он также входил в профсоюз, объединяющий технический и обслуживающий персонал кино-и телестудий.