Звезду «Очень странных дел» засняли с мужем на прогулке с дочерью

Звезду "Очень странных дел", актриса Милли Бобби Браун, вышла на публику с мужем и дочерью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Dailу Mail.

21-летняя актриса была одета в объемное пальто, в которое укутала маленькую дочь. За руку Милли Бобби Браун держала своего мужа. Пара гуляла по городу и обнималась.

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови поженились в мае 2024 года. В сентябре 2024 года у них состоялась вторая свадебная церемония в Тоскане.