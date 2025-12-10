https://news.day.az/showbiz/1801253.html Звезду «Очень странных дел» засняли с мужем на прогулке с дочерью Звезду "Очень странных дел", актриса Милли Бобби Браун, вышла на публику с мужем и дочерью. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Dailу Mail. 21-летняя актриса была одета в объемное пальто, в которое укутала маленькую дочь. За руку Милли Бобби Браун держала своего мужа. Пара гуляла по городу и обнималась.
21-летняя актриса была одета в объемное пальто, в которое укутала маленькую дочь. За руку Милли Бобби Браун держала своего мужа. Пара гуляла по городу и обнималась.
Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови поженились в мае 2024 года. В сентябре 2024 года у них состоялась вторая свадебная церемония в Тоскане.
