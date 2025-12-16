https://news.day.az/showbiz/1802844.html Культового режиссера признали миллиардером Культовый канадский режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон вошел в список миллиардеров. Об этом пишет журнал Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Состояние оскароносного постановщика, автора фильмов "Титаник", "Чужие", "Терминатор" и "Аватар" официально зафиксировано на отметке 1,1 миллиарда долларов.
Состояние оскароносного постановщика, автора фильмов "Титаник", "Чужие", "Терминатор" и "Аватар" официально зафиксировано на отметке 1,1 миллиарда долларов. Большую часть этой суммы составляют доходы от фильмов, которые в общей сложности принесли создателям более девяти миллиардов.
Помимо Кэмерона, в список кинематографистов, ставших миллиардерами, вошли режиссеры Джордж Лукас ("Звездные войны"), Стивен Спилберг ("Парк Юрского периода", "Список Шиндлера") и Питер Джексон ("Властелин колец", "Хоббит").
