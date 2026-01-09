https://news.day.az/showbiz/1808295.html Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании с Беллой Хадид Актер Марк Эйдельштейн стал лицом рекламы французского бренда Saint Laurent. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками бренд поделился в Instagram. Марк Эйдельштейн снялся в весенней рекламной кампании вместе с супермоделью Беллой Хадид и певицей Charli XCX. Фотографом съемки выступил Глен Лачфорд.
