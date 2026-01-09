Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании с Беллой Хадид

Актер Марк Эйдельштейн стал лицом рекламы французского бренда Saint Laurent.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками бренд поделился в Instagram.

Марк Эйдельштейн снялся в весенней рекламной кампании вместе с супермоделью Беллой Хадид и певицей Charli XCX.

Фотографом съемки выступил Глен Лачфорд. Актер был одет в брюки, рубашку и кожаную куртку.