Речь Снуп Догга вырезали из трансляции «Золотого Глобуса»

Выступление американского рэпера Снуп Догга вырезали из трансляции церемонии вручения премии "Золотой глобус-2026". Об этом сообщает Entertainment Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

54-летний рэпер вручал награду в номинации "Лучший подкаст" и выходил на сцену под свой хит 2004 года "Drop It Like It's Hot".

Сперва он подшутил над премией.

"Спасибо "Золотому глобусу" за то, что включил категорию подкастов в это шоу. И приветствую всех подкастеров. Вы все победители, но настоящий победитель - это... Я сейчас чертовский упоротый", - вдруг сказал Снуп Догг, нецензурно выругавшись.

Зал рассмеялся, но во время официальной трансляции выступление рэпера прервали и удалили фрагмент с рэпером официального аккаунта в социальных сетях.

В номинации победил подкаст актрисы Эми Полер "Good Hang".

"Вау, именно так я себе это и представляла: Снуп вручает мне награду", - прокомментировала случившееся Полер.