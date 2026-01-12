Речь Снуп Догга вырезали из трансляции «Золотого Глобуса»
Выступление американского рэпера Снуп Догга вырезали из трансляции церемонии вручения премии "Золотой глобус-2026". Об этом сообщает Entertainment Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
54-летний рэпер вручал награду в номинации "Лучший подкаст" и выходил на сцену под свой хит 2004 года "Drop It Like It's Hot".
Сперва он подшутил над премией.
"Спасибо "Золотому глобусу" за то, что включил категорию подкастов в это шоу. И приветствую всех подкастеров. Вы все победители, но настоящий победитель - это... Я сейчас чертовский упоротый", - вдруг сказал Снуп Догг, нецензурно выругавшись.
Зал рассмеялся, но во время официальной трансляции выступление рэпера прервали и удалили фрагмент с рэпером официального аккаунта в социальных сетях.
В номинации победил подкаст актрисы Эми Полер "Good Hang".
"Вау, именно так я себе это и представляла: Снуп вручает мне награду", - прокомментировала случившееся Полер.
