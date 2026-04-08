Роберт Паттинсон выступил за раздельный счет на свиданиях

Актер Роберт Паттинсон призвал делать раздельный счет с девушкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он рассказал в подкасте Agree to Disagree.

Роберт Паттинсон вместе с Зендаей обсудили раздельный счет на первом свидании.

"Я нахожу это довольно сексуальным, когда девушка тайно платит. Думаю: "Круто, она обо мне позаботится", - высказался Паттинсон.