Актриса Блейк Лайвли захотела переехать в другую страну на фоне скандала в Голливуде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает PageSix.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс рассматривают возможность переезда за границу. Пара "обсуждает переезд в Великобританию", поскольку юридическая война актрисы с Джастином Балдони продолжается.

"Учитывая огромный успех Райана в [его валлийском футбольном клубе] "Рексхэм", он очень привязан к Великобритании", - сообщил инсайдер издания.

Он также добавил, что актриса верит, что есть первоклассные режиссеры, которые могли бы дать ей второй шанс. По его словам, большинство людей в индустрии Голливуда держатся подальше от Лайвли из-за ее вирусной вражды с коллегой по фильму.