Стал известен пол будущего ребенка Натальи Водяновой
Стал известен пол будущего ребенка супермодели Натальи Водяновой от бизнесмена Антуана Арно. Об этом сообщает Telegram-канал "Антиглянец, передает Day.Az.
"Давайте и мы тогда добавим эксклюзивчика про детей на ночь глядя. У Наташи Водяновой будет девочка", - написали редакторы.
Однако супермодель и бизнесмен пока не давали официальных комментариев и не подтверждали новость.
Модель спровоцировала первые слухи о беременности после посещения гала-вечера ювелирного бренда во Франции. Тогда она вышла на публику в белом платье с завышенной талией. А в конце мая объявила новость на обложке журнала Vogue.
У Натальи Водяновой пятеро детей. Сыновья Лукас Александр и Виктор, а также дочь Нева появились на свет в браке модели с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. В 2020-м знаменитость вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно. В их браке родились сыновья Максим и Роман.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре