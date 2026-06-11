Стал известен пол будущего ребенка Натальи Водяновой

Стал известен пол будущего ребенка супермодели Натальи Водяновой от бизнесмена Антуана Арно. Об этом сообщает Telegram-канал "Антиглянец, передает Day.Az.

"Давайте и мы тогда добавим эксклюзивчика про детей на ночь глядя. У Наташи Водяновой будет девочка", - написали редакторы.

Однако супермодель и бизнесмен пока не давали официальных комментариев и не подтверждали новость.

Модель спровоцировала первые слухи о беременности после посещения гала-вечера ювелирного бренда во Франции. Тогда она вышла на публику в белом платье с завышенной талией. А в конце мая объявила новость на обложке журнала Vogue.

У Натальи Водяновой пятеро детей. Сыновья Лукас Александр и Виктор, а также дочь Нева появились на свет в браке модели с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. В 2020-м знаменитость вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно. В их браке родились сыновья Максим и Роман.