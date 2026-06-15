https://news.day.az/showbiz/1841593.html 35-летняя звезда турецких сериалов умерла от сердечного приступа Турецкая актриса Эдже Иртем, известная по роли в сериале "Клюквенный щербет", умерла от сердечного приступа. Об этом сообщил адвокат артистки в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
35-летняя звезда турецких сериалов умерла от сердечного приступа
Турецкая актриса Эдже Иртем, известная по роли в сериале "Клюквенный щербет", умерла от сердечного приступа. Об этом сообщил адвокат артистки в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Иртем ушла из жизни днем 15 июня, она находилась у себя дома вместе с матерью. "Приношу свои соболезнования семье покойной и всем близким ей людям", - написал представитель актрисы.
Перед этим Эдже отпраздновала свое 35-летие.
Помимо роли Ишил в "Клюквенном щербете", артистка известна зрителям по сериалам "Семья", "Запретный плод" и "Новая невеста".
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