35-летняя звезда турецких сериалов умерла от сердечного приступа

Турецкая актриса Эдже Иртем, известная по роли в сериале "Клюквенный щербет", умерла от сердечного приступа. Об этом сообщил адвокат артистки в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Иртем ушла из жизни днем 15 июня, она находилась у себя дома вместе с матерью. "Приношу свои соболезнования семье покойной и всем близким ей людям", - написал представитель актрисы.

Перед этим Эдже отпраздновала свое 35-летие.

Помимо роли Ишил в "Клюквенном щербете", артистка известна зрителям по сериалам "Семья", "Запретный плод" и "Новая невеста".