Эд Ширан ушел со сцены

Британский музыкант Эд Ширан объявил, что временно ушел со сцены. Об этом сообщает газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время концерта в Глиндейле (Аризона, США) он объяснил, что берет перерыв в карьере ради семьи.

"Это мой последний раз на сцене. Я, наверное, возьму перерыв после этого тура и займусь чем-то вроде отцовства", - сказал он, сославшись на изменившиеся приоритеты.

У Ширана растут сын и дочь, родившиеся в браке с его школьной любовью Черри Сиборн. Издание утверждает, музыкант не виделся с семьей с самого начала тура в Новой Зеландии в январе 2026 года.

Аудитория Эда Ширана составляет около почти 86 миллионов человек, согласно информации сервиса Spotify. Самую известную песню музыканта "Shape of you" поклонники прослушали около 5 миллиардов раз.