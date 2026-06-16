Культовая британская певица вышла из комы

Культовая британская певица Гейнор Хопкинс, известная под псевдонимом Бонни Тайлер, пришла в сознание после искусственной комы. Об этом представитель артистки сообщил газете The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Бонни уже не в коме, но все еще тяжело больна. Ее состояние улучшается, но процесс выздоровления идет медленно", - рассказал представитель Тайлер.

Отмечается, что звезда по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии. До этого медики уже пытались вывести исполнительницу из комы, но у нее случилась остановка сердца.

В начале мая Тайлер ввели в искусственную кому на фоне проблем с кишечником, это случилось после экстренной операции. 74-летняя звезда была срочно доставлена в больницу португальского города Фару. По данным СМИ, у певицы диагностировали перфорацию кишечника и разрыв аппендицита.