Телеведущий Джейхун Али: «Зритель всегда может определить, какому ведущему он должен верить» - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Известный своим профессионализмом и трудолюбием телеведущий и спикер Джейхун Али недавно получил новую должность в компании Azertelecom. Day.Az решил побеседовать с ним, узнать о новой работе, и, конечно же, поговорить об отечественном телевидении.

- Поговорим о вашей новой должности в Azertelecom. Чем вы там занимаетесь?

- В компании я руковожу департаментом, который отвечает за информационную политику, общение со СМИ, PR и Корпоративные коммуникации.

Мы долго обсуждали мое принятие этой должности, для меня это было нелегко, хоть я около десяти лет активно участвую в реализации PR-проектов, проектов касающихся репутационного менеджмента. Это одно из тех направлений, которое меня связывает с моей профессией спикера и ведущего.

- А в чем тогда заключалась сложность, в том, что вы не оставили телевидение?

- Думаю и не оставлю. Я являюсь телеведущим и то, что я могу расстаться со своей профессией или телевидением не обсуждается. А переговоры мы вели в том направлении, что бы четко понять, как мы совместно будем делить энергию и "внимание".

- А что касается репутационного менеджмента? Ведь в Баку пока мало кого это интересует.

- Репутационный менеджмент это современный метод и технология создания имиджа для лица или компании. Это создание или укрепление статуса.

Но вопрос именно в том, как вы упомянули, какие компании или лица готовы использовать в саморазвитии репутационный менеджмент.

Если вам покажут пример директора компании или еще кого-то, кто занимает руководящую должность в лице "замкнутого" человека, вы в это просто не поверите, или же подумаете, что компания не успешна.

Успех компании в первую очередь зависит от успеха ее руководителя, а имидж руководителя в этом вопросе очень важен. Как он общается с общественностью, как он умеет налаживать контакт с внешним миром. И вот здесь репутационный менеджмент начинает работать. То есть люди, построившие себя сами, начали в первую очередь вкладывать в себя.

Я считаю, что не достаточно быть профессионалом, специалистом в своем деле, руководителем компании и лидером своей организации, нужно уметь общаться с людьми. И если успешный руководитель ведет свою команду по пути развития, он должен этим делиться. При этом не нужно путать репутационный менеджмент с PR, так как первый обязывает компанию развиваться, а не только рассказывать о ней общественности.

- А не сложно совмещать работу на телевидении и в компании?

- Мне нравится и то, и то. Я работаю на ATV уже десятый год. Это из всех 14 лет работы на телевидении.

- Телевидение изначально носило информационный характер, затем стало развлекательным. А сейчас оно какое?

- Сегодня у нас действует множество каналов, создаются новые проекты, современный мир движется к тому, что скоро телевидение будет на мобильных телефонах. Бум ИКТ ведет за собой то, что наш умственный потенциал должен соответствовать информационно-коммуникационным требованиям этого сектора. Если мы когда-то писали письма и ждали ответа, то сейчас мы это делаем ежесекундно и сразу же можем получить информацию. И ожидания "зрителя будущего" от телевидения будет таковым. Если он увидит анонс передачи или ток-шоу, он захочет посмотреть его у себя на телефоне. Может даже раньше, чем это будет запрограммировано.

Сейчас люди покупают информацию с экранов. Бум ИКТ обязывает телевидение превращаться в масс-маркет, даже культурные или экономические новости уже продаются. Но у нас этот процесс идет медленно. Сегодня информация стала более доступной. Нынешний потребитель-зритель хочет получить информацию с большой скоростью, а эту скорость дают мобильная технология и коммуникационная сфера. И тут классическое телевидение уступает современному формату телепередач.

Это та культура и эко-сфера, которая, уже создалась. Поэтому тот же зритель, специалист телевидения, находясь в рамках этой эко-сферы, должен соответствовать всем ее стандартам и технологиям.

Если мы раньше записывали интервью от руки, а сейчас нашу работу делает диктофон, это тоже повлекло за собой изменения. Один из известных авторов говорил, что журналистика потерпела крушение после появления диктофона. Наверное, он говорил про элитарную журналистику. Это было удовольствием, записывая от руки ответы интервьюируемого, одновременно задумываться над другими вопросами. Это - другое мышление. А после появления диктофона, журналисты стали, своего рода, лентяями.

- Кто может стать телеведущим? Есть какие-то критерии?

- Телеведущим может стать тот, кто для себя осознал, для чего он этого хочет. Я часто задаю вопрос стажерам и практикантам, которые приходят на телевидение: "почему вы хотите этого".

- Какие ответы слышите чаще всего?

- "Мне нравится". Я спрашиваю, "почему нравится". И часто у них нет ответа на этот вопрос.

Я помню себя, когда я сам искал ответ на вопрос, почему хочу стать телеведущим. Это своего рода этап становления, через него должен пройти каждый ведущий.

- Если ты узнаешь, почему этого хочешь, твое дело приобретет смысл и ты будешь делать его лучше?

- Все начинается с того, как сам ведущий отвечает на этот вопрос. Если человек умеет обращаться с самим собой, решать некие вопросы внутри себя, то он сможет дать верный ответ самому себе.

Вот они отвечают, что им это просто нравится. А просто так ничего не бывает. Журналистика это не слава, это своего рода сложная миссия, которую нужно осознать. Я считаю, что для становления телеведущего необходимо 5 лет. При том, что в эти 5 лет он должен выходить в эфир каждый день.

Почему мы верим выступающему? Это напрямую зависит от ответа на этот вопрос.

- Сегодня изменилось отношение к телеведущему. Он не воспринимается как журналист...

- Телеведущий должен обладать навыками журналиста. Раньше были дикторы, а сейчас их нет. Сейчас есть телеведущие, которые, хотим мы этого или нет, играют роль дикторов. И, на мой взгляд, играют плохо.

Телеведущий - это автор своего текста. А чтобы быть автором своего текста, надо уметь составлять этот текст. Этот путь надо пройти самому, нужно жить своей профессией. Недостаточно быть просто представителем этой ниши.

Помню как мне всегда дома говорили: ты сейчас наш Джейхун, а ты представь каким ты будешь когда станешь студентом Джейхуном, специалистом, женихом, отцом, дедушкой.

Может быть, для детского восприятия это сложные темы, но задавать вопросы никто не запрещал. И поэтому я считаю, что, определив, какую миссию выполняет, ведущий может пересмотреть свои взгляды.

Ведущий, спикер - это посол телепространства. Это лицо, которое должно создаватся за экраном. Телеведущий не готовится на телевидении. Телевидение - это конечный пункт для представления и передачи культуры (имею ввиду не только телевизионную культуру), это очень осторожный, даже трепетный процесс.

Ведущий переносит себя на телеэкран. Мы, шутя между коллегами, говорим, что если человек произносит в эфире обычное слово на азербайджанском, например, "mətbəx", но дома употребляет "кухня", это сразу чувствуется. Закадровая жизнь ведущего сразу же представляется на экране после включения красной кнопки REC.

- Что можно делать в прямом эфире телеведущему, а что нельзя?

- Я думаю, в первую очередь нужно понять и определять "чего нельзя делать". Ведущие представляют свое общество, и они должны быть предельно внимательны, в первую очередь к себе и своей жизни. Не только в эфире. Экран и объектив камеры настолько чутко и четко передают всю энергетику выступающего, что зритель всегда может определить, какому ведущему он должен верить и какого ведущего он должен слушать.

- То есть зритель выбирает своего ведущего.

- Конечно, зрители нас выбирают. И им решать слушать меня или нет. А я обязан перед ним.

- А не сложно так... идеально жить?

- Все мы с ошибками. Я бы по-другому интерпретировал этот вопрос. Если наступает завтрашний день, значит, можно что-то изменить. А это, в первую очередь зависит от человека, какой уровень он для себя поставил, к чему он должен стремиться, чего должен достичь.

Зритель все время хочет изменений, чего-то нового. И здесь недостаточно владеть навыками преподнесения, нужно в то же время понять, что ты преподносишь, создать это. И я во всех моих проектах, репортажах, интервью или телевизионных экранизациях все время стараюсь исходить из душевного состояния. Это творческая работа.

- У вас, значит, депрессии никогда не бывает?

- Может, и бывает, но я этого не замечаю. Я думаю, что человек должен уметь беспрерывно создавать, все время быть в поиске. А если человек ищет, у него нет времени на что-либо другое. Даже порой разочарование может подтолкнуть его на написание чего-то стоящего.

- Но невозможно же во все вкладывать душу...

- Согласен. Но на то и, не побоюсь этого слова, есть чувство желания, чтобы ты все время пытался ощущать, чувствовать, искать.

- А сколько дней в году у вас отпуск?

- Сорок шесть.

- И вы все сорок шесть отдыхаете?

- Вы шутите?

- Мне показалось, что это вы пошутили...

- Нет, я говорю о том, что положено. Положено - сорок шесть. Но отдыхаю я дней пятнадцать, от силы двадцать. Все эти дни я стараюсь не работать. Но если на эти дни выпадает какое-то мероприятие, в котором я должен участвовать в качестве спикера, естественно, я выбираю работу.

- Значит, вы можете создавать беспрерывно.

- Что-то написать, что-то ставить, это сложный и в то же время интересный процесс, который без командного сосуществования невозможен, но мне нравится этот процесс.

- И последний вопрос - интересно было бы узнать, вам часто пишут телезрители? Какие вопросы они задают?

- Обычно они говорят о том, какой выпуск они смотрели, спрашивают, как я поживаю. Студенты спрашивают, почему в сфере ТВ нет каких-либо курсов. Спрашивают, на какую букву в таком-то слове ставить ударение. Или спрашивают, буду ли я вести то или иное мероприятие.

А еще часто пишут: "Salam. Siz evlisiz?". И моя задача как-то ответить на этот вопрос, потому что своей личной жизнью я с общественностью не делюсь (смеется).

Я не хочу преподносить это так, будто в моей жизни все отлично. На самом деле, для того, чтобы вы нас видели в эфире такими, с такой энергетикой, за кадром ведется огромная работа.

Франгиз Агаларова

Фото: Вусал Вердиев