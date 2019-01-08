В Баку восстановят просевшую дорогу на крупном проспекте в Баку

ОАО "Азерсу" завершает мониторинг просевшей дороги на проспекте Нобеля в Хатаинском районе Баку.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы ОАО Анар Джабраиллы, передает Day.Az.

По его словам, георадарная группа ОАО "Азерсу" уже завершила свою работу.

"На данном участке работали две группы. Георадарная группа завершила мониторинг. В настоящее время ведется анализ взятых образцов. Результаты анализа будут представлены "Азерсу". После этого будет определен уровень грунтовых вод. Вторая группа завершает инъекцию скважины. Вероятнее всего, работа полностью завершится 9 января", - отметил Джабраиллы.

Глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли сказал Trend, что после завершения работы дорога будет заасфальтирована.

Напомним, что в прошлом месяце на проспекте Нобеля, перед территорией бывшего НПЗ "Азернефтяг" произошло проседание дороги. Сообщалось, что причиной проседания стала утечка воды.

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