Почему Каспийское море назвали Каспийским?

Есть расхожее поэтическое выражение: "Древний Каспий". Поэтика поэтикой, но Каспий - действительно очень древний. Первые упоминания о Каспийском море встречаются на древних глиняных табличках (IX в. до н.э.), найденных при раскопках Ниневии, столицы Ассирии. Там оно именуется "великим восточным морем", передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Спустя несколько веков сведения о Каспийском море приводятся в работах географов и писателей античного мира. Автор "Землеописания" - "отец географии" Гекатей Милетский (546-480 гг. до н.э.) упоминал в своем труде Каспий.

"Отец истории" Геродот в V в. до н.э. впервые высказал предположение, что оно не связано ни с каким морем, хотя многие ученые того времени считали Каспий северным заливом Мирового океана, который окружал, по их представлениям, всю известную тогда землю.

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) был убежден, что Гирканское море подземными течениями связано с Понтом Эвксинским (Черным морем). Изучением связи Каспия с другими морями занимался во время своих походов и Александр Македонский.

Еще в 323 г. до н.э. он направил мореплавателя Патрокла обследовать берега Каспийского моря. Патрокл дошел до залива Кара-Богаз-Гол и принял его за устье реки, соединяющей Каспий с океаном.

Знаменитый географ древности Cтpaбoн в своей книге "География" изображал Каспий вытянутым по параллели с запада на восток. Плиний старший (27-29 гг.), автор многотомной "Естественной истории", отметил особенность моря - иметь множество имен.

Арабские ученые, знакомые с работами античных авторов, расширили познания о Каспийском море. В трудах ал-Хорезми (IX в.), ал-Истахри, ал-Масуди (X в.), Хамида ал-Гарнати (XII в.), Ягута Хамави, Закарии ал-Газвини и других есть сведения о прикаспийских городах и странах, впадающих в море реках, островах, нефти, добываемой около Баку.

Оживление торговых отношений значительно развило представления европейцев о Ближнем Востоке и Средней Азии. В Средние века сведения о Каспии встречаются у персидских, турецких, европейских путешественников. Например, описание Каспия есть у известного путешественника Марко Поло (XIII в.).

"Каталонская карта" (1378 г.) моряка Авраама Крекса была отправлена в свое время французскому королю Карлу VI (Безумному) и выставлялась в Лувре. Во время своего путешествия в Индию вместе с тверскими купцами побывал на Каспии Афанасий Никитин (XV в.), описавший это путешествие в своем "Хождении за три моря".

Подробная, хотя и не совсем верная, карта Каспийского моря была составлена немецким ученым и путешественником Адамом Олеарием (1674 г.). В связи с каспийскими походами Петра I русскими гидрографами были составлены подробные морские карты. С начала XVIII в. исследования акватории Каспийского моря приобрели систематический и всесторонний характер.

Что касается названия моря, то за свою тысячелетнюю историю Каспийское море имело около семидесяти названий! Многочисленные народы, населявшие его берега, именовали его каждый на свой лад.

Так, античные авторы называли Каспийское море Гирканским - по названию прибрежной страны Гиркания (страна Волков), арабы Хазарским - по наименованию хазаров, тюркского народа, исповедующего иудаизм и жившего на северо-западном побережье.

Огнепоклонники Апшерона называли Каспий море Варгана и Чекает-Де-ти, арабы - Джурджан, китайцы - Сихай (т.е. Западное море), иранцы - Кользум, индусы - Ворукаша, туркмены - Куккуз, казахи - Атырау, турки - Кючюк-Дениз, татары - Ак-Дениз. В тюркских источниках "Ак-Дениз" понимается и как Белое море, и как Великое. Монголы называли Каспий Чаган-нор, что тоже означает Белое море, озеро.

Русские именовали его "Синим морем", а затем Хвалынским или Хвалисским. В древнем русском языке Хвари (Хорезм) произносилось как Хвали. Каспийское море называлось "море Хвалынское", т.е. Хорезмское.

По названию прилегающих стран и городов море именовалось Сарайским (столица Золотой Орды), Табасаранским, Албанским, Дербентским, Шемахинским, Апшеронским, Ширванским, Сальянским, Муганским, Абескунским, Хорасанским, Гилянским, Мазандаранским, Туркменским, Аварским, Персидским, Дейленским, Курганским.

В других источниках оно названо Морем иноземцев, Бакуком, Кунгаром, Тормом, Сирсапом, Эренским, Враканским, Гузгунским, Пехлевинским, Сарейским, Дорца, Кемрутским, Кизылбашским (кизылбаши - так называли персов за их обычай красить волосы хной), морем Этиля, поскольку Этиль (Итиль) - это Волга, впадающая в Каспийское море; в персидских источниках встречаются также Гурган, Шизир, Гюрзум, море Баб и прочие.

После взятия Константинополя в 1453 г. Мехметом II европейские купцы стали искать новые пути торговли с Востоком, минуя Османскую империю. С этого времени основным путем из Европы в Азербайджан стал волжско-каспийский путь через Россию. Значение Баку как порта на этом пути видно из того, что начиная с XV в. у различных средневековых авторов встречается название Бакинское море, которым они обозначали Каспийское море.

Свое современное наименование Каспий получил по названию древних племен - каспиев, населявших правый берег Куры близ моря во II тысячелетии до н.э.