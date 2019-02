Исследовательская работа, соавторами которой являются студенты Международной школы экономики (ISE) Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Мехин Амирасланова, Нигяр Бекирова и Нармин Эйнизаде, на тему "Факторы, влияющие на стоимость квартир в городе Баку: эмпирический анализ" (Determinants of housing prices in Baku: empirical analyses)", опубликована в журнале International Journal of Housing Markets and Analyses (ISSS 1753-8270), входящем в базу данных SCOPUS и Web of Science, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Импакт фактор журнала, определяемый SCOPUS для 2017 года, является 0.53 с категорией Q3.

Опубликованная исследовательская работа выполнена под руководством и в соавторстве директора Центра эмпирических исследований UNEC, преподователя кафедры "Международная экономика" (англ.язык) Хатаи Алиева. В статье, используя метод наименьших квадратов, и на основе информации, собранной из различных электронных баз о 497 зданиях и 443 квартирах, дается оценка факторам, влияющим на стоимость квартир в городе Баку - место расположения квартиры, просторность квартиры, число комнат, уровень ремонта, наличие выписки (купча), близкое расположение к станциям метро, придомовой участок для домов с дворовой территорией и др.