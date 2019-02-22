Обнародованы имена пострадавших в тяжелом ДТП в Губе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля ВАЗ-21012, управляемого жителем села Аляммядоба Нематом Исаевым.

Брат и сестра Афсана и Рустам Исаевы были доставлены с телесными повреждениями в Губинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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