Жуткая авария в Губе, пострадали брат и сестра - ВИДЕО
22 февраля 2019 13:03 215
Обнародованы имена пострадавших в тяжелом ДТП в Губе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля ВАЗ-21012, управляемого жителем села Аляммядоба Нематом Исаевым.
Брат и сестра Афсана и Рустам Исаевы были доставлены с телесными повреждениями в Губинскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
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