Сильный ветер, начавшийся с минувшей ночи, повалил около 20 деревьев в Баку. Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу Trend завотделом охраны растений Хозяйственного объединения Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов.

По словам заведующего отделом, больше всего деревьев ветер повалил в Ясамальском, Насиминском, Хатаинском и Наримановском районах столицы.

Мамедов добавил, что ветер не пожалел даже крепких деревьев.

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