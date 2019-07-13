https://news.day.az/society/1137652.html Сильный ветер в Баку повалил деревья
Сильный ветер в Баку повалил деревья
Сильный ветер, начавшийся с минувшей ночи, повалил около 20 деревьев в Баку. Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу Trend завотделом охраны растений Хозяйственного объединения Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов.
По словам заведующего отделом, больше всего деревьев ветер повалил в Ясамальском, Насиминском, Хатаинском и Наримановском районах столицы.
Мамедов добавил, что ветер не пожалел даже крепких деревьев.
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