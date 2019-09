Достижения азербайджанской гимнастки Зохры Агамировой - пример для юных спортсменов, сказала в субботу Trend зрительница 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку Илаха Агаева, передает Day.Az.

Напомним, что вчера, 20 сентября, в ходе финала многоборья Зохра Агамирова завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020.

"Хочу выразить благодарность Зохре Агамировой за то, что достойно представляет Азербайджан. Желаю ей огромной удачи и еще больших успехов и достижений. Зохра - пример для юных азербайджанских спортсменок. Видя ее достижения, у них появляются цели, к которым они будут идти с еще с большим энтузиазмом", - сказала зрительница.

Илаха Агаева добавила, что вместе со своими детьми с большим интересом следит за ходом соревнований.

"Моя дочь тоже занимается этим видом спорта. Соревнования проходят интересно, организация замечательная. Мечтаю, чтобы моя дочь в будущем так же, как и известные спортсменки, выступала на международных соревнованиях, представляла свою страну", - сказала она.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. В Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

