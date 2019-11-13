Вынесенный на обсуждение законопроект о "Государственном бюджете на 2020 год" - достаточно совершенный серьезный документ, подготовленный в соответствии с законом о бюджетной системе по всем параметрам.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend, депутат Милли Меджлиса (парламент), академик Говхар Бахшалиева на сегодняшнем заседании парламента.

"Впервые доходы сводного бюджета составят 27,533 миллиарда, а расходы 29,488 миллиарда манатов, что выше показателя этого года на 7,7 процента. Важно, что снижен удельный вес нефтяных доходов, и соответственно вырос удельный вес ненефтяных. Другим важным вопросом является улучшение в стране бизнес-среды, прекращение проверок в сфере предпринимательства и другие. Социальная ориентированность бюджета говорит о том, что увеличится размер выплат населению, будут осуществлены различные программы, в том числе будет расширена программа самозанятости. Достойно похвалы, что устойчивость маната находится в центре внимания, за последние три года курс маната по отношению к заребужной валюте крайне стабилен. Средства, выделенные на науку, составят в целом 193,7 миллиона манатов, что на 57,4 миллиона манатов или на 42,1 процента больше чем в 2019 году. Слова, сказанные Президентом Ильхамом Алиевым во время встречи с академиком Акифом Ализаде, воодушевили научное сообщество", - сказала Бахшалиева.

С сожалением отметив, что ценные рукописи, принадлежащие нашему народу, были разграблены и вывезены из страны в различные времена, депутат сказала, что теперь они демонстрируются в фондах и музеях западных и восточных стран.

"Считаю, что мы должны вернуть эти рукописи, которые являются исключительным достоянием азербайджанского народа. Очевидно, что найти подлинники этих рукописей крайне сложно. Но в таком случае, нужно вернуть в страну и объединить в едином центре их копии. Таким образом мы создадим условия для их всестороннего исследования", - подчеркнула Бахшалиева.