В Азербайджане выбираются места для установки новых сейсмических станций

Выбор мест для установки новых сейсмических станций в Азербайджане уже начался.

Об этом сказала Trend заведующая информационным отделом Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Вюсаля Гусейнова, передает Day.Az.

По ее словам, для установки 22 новых станций в конце января 2021 года в Азербайджан будут доставлены сейсмические приборы и оборудование. Они будут закуплены у американской компании Kinemetrics при финансовой поддержке Украинского научно-технологического центра.

Гусейнова отметила, что сейсмические станции будут установлены в рамках проекта "Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии (Seismic Network Expansion in the Caucasus and Central Asia)".

Она добавила, что в настоящее время в Азербайджане подземные толчки регистрируются 62 сейсмическими станциями. Все они работают через спутник.

По ее словам, после установки новых станций в стране будут работать 84 сейсмические станции.

Гусейнова отметила, что по мере увеличения количества станций качество сейсмоисследований также будет повышаться.