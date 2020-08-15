В Мингячевире задержан больной коронавирусом, покинувший место жительства.

Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, жителю города Ясину Фарзалиеву, тест которого на коронавирус дал положительный результат, было прописано лечение в домашних условиях, однако он нарушил правила самоизоляции и покинул место жительства. Его местонахождение в городе было установлено и туда вызвали бригаду врачей.

С Я.Фарзалиевым были проведены профилактические беседы и его вернули домой.

По данному вопросу в отделе полиции города Мингячевир проводится расследование.