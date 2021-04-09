Хотите поскорее вернуться к жизни до пандемии? Вакцинируйтесь!

Борьба с пандемией коронавируса стала проблемой номер один в мире. Даже мировые сверхдержавы часто оказываются беспомощными перед лицом этого бедствия. Азербайджан является одной из образцовых стран в борьбе с COVID-19, которая способствует этому процессу на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Об этом Day.Az сказал член Комитета Милли Меджлиса (парламента) по международным отношениям и межпарламентским связям Эльман Насиров.

По его словам, одним из важных вопросов на сегодняшний день остается процесс вакцинации.

"Справедливое распределение вакцин, обеспечение их доступности для всех стран мира должно быть приоритетом. Высшее политическое руководство Азербайджана демонстрирует гибкую политику в процессе получения вакцин. Сначала велись переговоры с производителями вакцин. Эти переговоры показали, что определенные силы используют международные отношения в своих интересах в процессе вакцинации. Президент Ильхам Алиев занимает в этом отношении твердую, принципиальную позицию. Глава государства реализовал идею созыва специальной сессии Генассамблеи ООН и поставил вопрос о справедливом распределении вакцин в повестку дня ООН", - напомнил депутат.

Однако, продолжил он, в настоящее время ряд стран столкнулся с нечестностью в процессе распределения вакцин.

"Некоторые страны приобретают вакцины в несколько раз больше внутреннего спроса. В результате чего возникают серьезные трудности с обеспечением вакцинами бедных стран. К счастью, в Азербайджане по этому вопросу не возникло проблем и страна наряду с развитыми государствами мира одна из первых начала процесс вакцинации. Сначала вакцинацию прошли люди в возрасте 65 лет и старше. Затем привились граждане старше 50 лет и наконец люди старше 40 лет.

Парламентарий посоветовал гражданам не избегать вакцинации и не относиться к этому процессу с подозрением.

"Несмотря на то, что приобретение вакцин в нынешних условиях огромного спроса непросто, в нашей стране работа в этом направлении ведется системно. Охрана здоровья населения является составной частью государственной политики. Уверен, что до конца года в Азербайджане будет сформирован коллективный иммунитет и мы одержим победу над COVID-19", - заключил Эльман Насиров.

Абдул Керимханов