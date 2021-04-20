https://news.day.az/society/1335704.html Обследованы и опознаны тела 2889 шехидов - Военная прокуратура
Обследованы и опознаны тела 2889 шехидов - Военная прокуратура
Военная прокуратура распространила заявление в связи с розыском пропавших без вести военнослужащих.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Военной прокуратуры Республики, с начала войны сотрудники военной прокуратуры осмотрели в Физулинском районе, Бейлагане, Барде, Евлахе и Гяндже тела погибших в Отечественной войне военнослужащих. Созданы центры по отправки тел по адресам для их захоронения.
На сегодняшний день обследованы и опознаны тела 2889 шехидов.
Из них 1481 тела были опознаны и переданы их родственникам (379 - путем взятия образцов ДНК и проведения соответствующих исследований, а 1022 - путем идентификации по отпечаткам пальцев).
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