Военная прокуратура распространила заявление в связи с розыском пропавших без вести военнослужащих.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Военной прокуратуры Республики, с начала войны сотрудники военной прокуратуры осмотрели в Физулинском районе, Бейлагане, Барде, Евлахе и Гяндже тела погибших в Отечественной войне военнослужащих. Созданы центры по отправки тел по адресам для их захоронения.

На сегодняшний день обследованы и опознаны тела 2889 шехидов.

Из них 1481 тела были опознаны и переданы их родственникам (379 - путем взятия образцов ДНК и проведения соответствующих исследований, а 1022 - путем идентификации по отпечаткам пальцев).