https://news.day.az/society/1338960.html Пытавшийся проникнуть на освобожденные территории мужчина сбил полицейского
Пытавшийся проникнуть на освобожденные территории мужчина сбил полицейского
30 апреля около 13:00 на территории села Гарадаглы Тертерского района житель Бардинского района Мансим Асланов на автомобиле марки "ГАЗ-31" попытался проехать на освобожденные от оккупации территории.
Как сообщили Day.Az в МВД, в это время сотрудник полиции, несущий службу в этом районе, попытался его остановить, но М.Асланов на автомобиле сбил сотрудника полиции и скрылся с места происшествия.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, М.Асланов был задержан.
Сотрудник полиции, получивший легкую травму руки, был выписан из больницы после оказания первой медицинской помощи.
Ведется расследование.
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