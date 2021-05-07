В школах Азербайджана частично возобновляется очное обучение

Согласно соответствующему решению Коллегии Министерства образования, в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях, расположенных в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Шеки и в Абшеронском районе с 17 мая 2021 года частично возобновляется обучение в традиционной форме.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, с указанной даты в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском районе обучение в традиционной форме на уровне дошкольной подготовки и уровня общего среднего образования (V-IX классы) будет организовано два раза в неделю, на уровне начальных классов (I-IV) - три раза в неделю.

В учебных группах общинного типа и на уровне дошкольной подготовки школ Гянджи и Шеки, проектная вместимость и число учащихся которых позволяют соблюдать между учащимися минимальную дистанцию в 1,5 метра, обучение в традиционной форме будет организовано четыре раза в неделю, на уровне общего среднего образования (I-IX классах) - пять раз в неделю. В соответствующих группах и уровнях образования школ, проектная вместимость и число учащихся которых не позволяют соблюдать между учащимися минимальную дистанцию в 1,5 метра, обучение в традиционной форме будет организовано два и три раза в неделю соответственно.

В специальных классах (I-IX классы) специальных школ, специальных школ-интернатов и интегрированных школ-интернатов, расположенных на территории городов Баку, Сумгайыт, Шеки, Гянджа и Абшеронского района, обучение в традиционной форме будет проводиться в пять раз в неделю. На уровне начального и общего среднего образования специальных школ (I-IX классы), на уровне начального и общего среднего образования специальных школ-интернатов для глухих, слабослышащих, впоследствии потерявших слух и зрение, а также лиц с дефектами речи (I-XI, I-XII, I-X, I-IX классы) обучение в традиционной форме будет организовано пять раз в неделю.

Также во внешкольных образовательных учреждениях, расположенных в городах Баку, Сумгайыт, Шеки, Гянджа и в Абшеронском районе, клубные занятия в младших и средних возрастных группах (I-IX классы) будут проводиться в очной форме два раза в неделю.