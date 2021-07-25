Из России в Азербайджан экстрадирован обвиняемый в мошенничестве директор фирмы
На основании запроса Управления международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Расулова Дилафира Тариэль оглу.
Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, были выявлены основания для подозрения в том, что в период работы на посту директора ЖСК "Konstra" Д.Расулов, не имея прав на продажу, злоупотреблял своим положением, сознательно заносил ложную информацию в официальные документы и, совершив мошенничество, незаконно продавал квартиры отдельным лицам.
В связи с этим Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре предъявило ему обвинения по статьям 178.4 (мошенничество с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Он был объявлен в международный розыск за то, что скрывался от органов уголовного преследования.
В апреле 2021 года было установлено, что Д.Расулов находится в Туле (Россия).
25 июля 2021 года в сопровождении специального конвоя Министерства внутренних дел Д.Расулов был доставлен в нашу страну.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре