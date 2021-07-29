Ученому Кямалу Макили-Алиеву вручен орден Международного фонда "Деде Горгуд"

В пресс-центре АМИ Trend состоялось награждение азербайджанского ученого, доктора юридических наук, действительного члена Международной академии наук (Австрия) Кямала Макили-Алиева орденом "Vətən övladı" (Сын Родины), учрежденным Международным фондом "Деде Горгуд" и журналом "Azərbaycan dünyası", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Награду азербайджанскому ученому вручил президент Фонда "Деде Горгуд", главный редактор журнала "Azərbaycan dünyası" Эльдар Исмаилов.

Эльдар Исмаилов подчеркнул, что руководимые им Фонд и журнал на протяжении долгих лет тесно работают с диаспорой, и активно поддерживают представителей молодежи Азербайджана, проживающих за рубежом.

Он отметил, что представители азербайджанской молодежи - талантливые люди, которые трудятся на благо Родины, активно поддерживая позицию Азербайджанского государства. Одним из них является Кямал Макили-Алиев - аффилированный научный сотрудник Института Рауля Валленберга по правам человека и гуманитарному праву (Лунд, Швеция), старший преподаватель международного права и прав человека Университета Мальме (Швеция).

"В 30-летнем возрасте Кямал Макили-Алиев защитил докторскую диссертацию, он - автор изданных за рубежом монографий на английском языке по международному праву и армяно-азербайджанскому конфликту, одна из которых издана в Лондоне в издательстве высшей категории Routledge", - сказал Эльдар Исмаилов.

Кямал Макили-Алиев выразил признательность за высокую оценку его научной деятельности и вручение ордена "Vətən övladı", добавив, что это придает стимул для дальнейшей работы.

Он подчеркнул, что последняя монография "Оспариваемые территории и международное право. Сравнительное исследование нагорно-карабахского конфликта и прецедента Аландских островов" была издана в 2020 году. Ученый отметил, что монография увидела свет до начала 44-дневной войны.

Выступившие на мероприятии известный азербайджанский политолог Тофик Аббасов и ректор Академии телерадио, доктор философии Фаиг Гусиев дали высокую оценку деятельности Кямала Макили-Алиева. Было отмечено, что Кямал Макили-Алиев проводит очень важную работу. Осуществленная ученым исследовательская работа, изданные монографии имеют большое значение для донесения правды о Карабахе до мировой общественности.

В ходе мероприятия вниманию участников были представлены монографии автора.

Отметим, что монография "Оспариваемые территории и международное право. Сравнительное исследование нагорно-карабахского конфликта и прецедента Аландских островов" издана во всемирно признанном научном издательстве высшей категории "А" - Routledge (Великобритания). Исследования в публикуемой книге прошли строгую проверку, применяемую к научным публикациям в мире.