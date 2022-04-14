Кого коснется новый госстандарт по куррикулуму?

Куррикулум в сфере дошкольного образования, утвержденный в 2012 году, распространялся на детей в возрасте 3-6 лет. Новый госстандарт касается детей в возрасте 1-6 лет, то есть речь идет о том, чему должны обучаться дети в этом возрасте.

Как передает Day.Az, об этом сказала в четверг заведующая отделом содержания, обучения и оценивания в общеобразовательной системе министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу.

По ее словам, "Программа дошкольного образования (куррикулум)", утвержденная приказом министра образования Эмина Амруллаева, является усовершенствованным вариантом куррикулума 2012 года.

"Программа дошкольного образования не отменена, а усовершенствована. Новый госстандарт касается детей в возрасте 1-6 лет. Если мы говорим о годовалом ребенке, то речь идет не о том, чтобы обучать его письму и чтению за партой, а о том, чтобы занятия проводились в игровой форме", - сказала Ягублу.