Какова численность населения Азербайджана?

С начала 2022 года численность населения Азербайджана увеличилась на 10 812 человек (0,1%), достигнув 10 167 178 человек по состоянию на 1 апреля 2022 года, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Госкомстат.

52,9% составляют городские жители, 47,1% - сельские. Численное соотношение между мужчинами и женщинами равное.