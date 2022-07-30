Тайны Баку: история Бакинской телебашни

История создания бакинской телебашни тесно связана со старой телевышкой, которая вместе с телецентром строилась с 1953-го до начала 1956 г., и в этом же году, 14 февраля, в день открытия XX съезда КПСС, началась первая черно-белая трансляция азербайджанского телевидения.

Эта железная конструкция высотой в 180 м верой и правдой служила городу и стране много лет, но в начале 70-х стало ясно, что телевышка не справляется со своей задачей.

Об этом было доложено в Москву, Министерство связи Азербайджанской ССР сделало официальный заказ на проектирование и строительство новой бакинской телебашни, и Совет министров СССР вынес соответствующее постановление.

Разрабатывать проект было поручено Государственному проектному институту Министерства связи СССР.

Проектировщики долго думали над внешним видом телебашни - она должна была стать не только функциональной, но и соответствовать своим внешним видом национальным традициям. Есть сведения, что изначально было заявлено три проекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, высота башен из всех трех проектов была одинаковой, они отличались лишь внешним видом и пропорциями. Проекты были принесены на утверждение Гейдару Алиеву, занимавшему на тот период пост 1-го секретаря ЦК КП Азербайджанской ССР. Из трех проектов он выбрал один - тот, что в итоге и был воплощен в жизнь.

К строительству приступили в 1979 г. Специально так получилось или это совпадение, но в тот год отмечалось 60-летие с начала строительства Шуховской телебашни, названной так по имени Владимира Григорьевича Шухова (1859-1939).

Любопытно, что знаменитый на весь мир инженер-изобретатель, ставший потом членом-корреспондентом и почетным членом Академии наук СССР, имел самое непосредственное отношение если не бакинской телебашне, то к Баку: вынужденный по состоянию здоровья переехать в Баку, он быстро изучил нефтяное дело и решил ряд важных технических задач, касающихся перегонки, сжигания и хранения нефти.

Впоследствии, в 1878 году В.Г. Шухов стал автором проекта и главным инженером строительства первого в Российской империи и в Азербайджане нефтепровода Балаханы - Черный Город (длина около 11 км).

Далее Шухов проектировал и затем руководил работами по постройке в России нефтепроводов фирм "Братьев Нобель", "Лианозов и К°" и первого в мире мазутопровода с подогревом. Работая на нефтяных промыслах в Баку, Шухов разработал основы подъема и перекачки нефтепродуктов, предложил метод подъема нефти с помощью сжатого воздуха - эрлифт, разработал методику расчета и технологию строительства цилиндрических стальных нефтехранилищ.

На счету этого удивительного человека еще много важнейших изобретений, сделанных в Баку и применявшихся потом повсеместно. Кроме этого Шухов является изобретателем первых в мире гиперболоидных конструкций (именно в таком стиле построена его первая в мире телевышка в Москве) и металлических сетчатых оболочек строительных конструкций.

Место, которое было выбрано в Баку, прекрасно отвечало всем требованиям: это был высокий холм, с которого башня была видна буквально отовсюду и что обеспечивало сигналам максимальное покрытие площади.

Строительство шло полным ходом и согласно проекту должно было завершиться к 1985 г., т.е. на строительство было отведено целых шесть лет.

Но это не было запланированным долгостроем: башня была запроектирована как чрезвычайно мощное сооружение, и не только из-за своего корпуса - под нее предназначался специальный фундамент. Ее удивительный фундамент уходил под землю на глубину в 39 м, что соответствует примерно 10-12-этажному дому.

Такой глубокий фундамент бакинской телебашни был обусловлен тем, что строилась она в сложных геодезических, сейсмологических и погодных условиях. Благодаря глубокому фундаменту ей не были страшны ни ветра, ни ураганы, ни даже землетрясения - строилась она с упором на то, что сможет выдержать землетрясение в 9-10 баллов.

И хоть строительство шло по плану, в 1985 г. оно завершено не было. Это произошло потому, что "по определенным причинам работы на комплексе были приостановлены еще до распада СССР" - согласно официальной информации, приводимой в справочниках.

Итак, пока строительство башни было заморожено, разгорелся армяно-азербайджанский конфликт, случился распад СССР, Азербайджан добился независимости... Это были тяжелые годы. Однако не успел еще Азербайджан отойти от всех ужасов войны, как в 1993 г., после возвращения Общенационального лидера Гейдара Алиева к власти, строительство телебашни возобновилось.

Объявив сектор информационных и коммуникационных технологий одной из приоритетных сфер, Гейдар Алиев принял соответствующие решения, связанные с реализацией мер по дальнейшему развитию этой отрасли. Довести телебашню "до ума" стало делом чести молодой независимой республики.

И вот, за рекордные три года упорного труда башня была достроена и введена в эксплуатацию. Случилось это в 1996 г. Состоялась торжественная церемония открытия, на которой лично присутствовал "крестный отец" телебашни Гейдар Алиев.

Таким образом, в общей сложности работы по возведению башни - с начала возведения и до сдачи ее в эксплуатацию - заняли больше 16 лет. В том виде, в каком телебашню сдали в эксплуатацию, она проработала 12 лет. В 2008 г. были проведена ее реконструкция и реставрация.

А что же сталось со старой телевышкой? Она простояла до 2007 г., когда начались работы по ее демонтажу. В 2008 г. эти работы были полностью закончены.

Официально сообщалось, что весь металл, вывезенный с места расположения старой телевышки после демонтажа, будет сдан на переплавку. Многие жители Баку сокрушались, что город потерял еще один раритет, которому на момент демонтажа исполнилось больше пятидесяти лет.