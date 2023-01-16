Азербайджан и Швеция расширяют сотрудничество в области здравоохранения

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Швеции в нашей стране Тобиасом Лоренцсоном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства, в своем выступлении министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил динамику развития сотрудничества между нашими странами за последние годы: "Регулярные встречи глав государств, а также взаимные визиты членов правительств играют важную роль в развитии азербайджано-шведских отношений по различным направлениям".

Министр указал и на наличие широкого потенциала для развития сотрудничества в сфере здравоохранения. По его словам, есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов: "В Швеции создана одна из самых универсальных моделей здравоохранения. Многие государства используют ее как образец для создания собственной системы охраны здоровья населения. Помимо этого, шведская компания Mölnlycke является одной из ведущих мировых компаний по производству высококачественного медицинского оборудования".

Теймур Мусаев также отметил, что фармацевтическая промышленность скандинавской страны с развитой научно-исследовательской базой является одной из лучших в мире. Министр выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В свою очередь, Тобиас Лоренцсон подчеркнул, что Швеция придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Азербайджаном: "Дипломатические отношения между нашими странами были установлены в 1992 году, и за этот период сотрудничество между Швецией и Азербайджаном развивается по нарастающей".

Посол подчеркнул, что в Швеции развитию фарминдустрии уделяется особое внимание. Тобиас Лоренцсон выразил заинтересованность его страны в укреплении сотрудничества с Азербайджаном в этой сфере.

В ходе встречи состоялись обсуждения по расширению сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки, новые перспективы развития и укрепления сотрудничества в сфере фарминдустрии, а также обмен опытом между национальными институтами общественного здравоохранения. Помимо этого, стороны обсудили технические вопросы проведения весной текущего года в Баку информационно-просветительского круглого стола на тему "Оказание качественной помощи пациентам с генными дерматозами. Азербайджан-Швеция-СНГ: обмен опытом по оказанию комплексной помощи больным буллезным эпидермолизом и ихтиозом".