В Азербайджане задержан вооруженный человек, пропагандировавший преступность в соцсетях

Задержан человек, который распространял в социальных сетях видеоролики, пропагандирующие преступность и незаконно имел при себе автомат Калашникова, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.