https://news.day.az/society/1534135.html В Азербайджане задержан вооруженный человек, пропагандировавший преступность в соцсетях - ФОТО
В Азербайджане задержан вооруженный человек, пропагандировавший преступность в соцсетях - ФОТО
Задержан человек, который распространял в социальных сетях видеоролики, пропагандирующие преступность и незаконно имел при себе автомат Калашникова, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре