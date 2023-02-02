В Азербайджане задержан вооруженный человек, пропагандировавший преступность в соцсетях
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Задержан человек, который распространял в социальных сетях видеоролики, пропагандирующие преступность и незаконно имел при себе автомат Калашникова, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана.

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