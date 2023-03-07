В бакинском метро скончался пожилой мужчина

Сегодня на станции "Кероглу" бакинского метрополитена скончался пожилой мужчина.

Об этом во вторник Day.Az сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.​

По его словам, в связи с ухудшившимся самочувствием пассажира была немедленно вызвана "скорая помощь", однако спасти его жизнь не удалось.