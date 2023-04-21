В Азербайджане арестован председатель партии

Арестован председатель "Азербайджанской партии восхождения" Анар Асадли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Наримановский районный суд избрал в отношении Асадли меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Согласно информации, Асадли обвиняется в мошенничестве и против него возбуждено уголовное дело. На Анара Асадли пожаловались четыре человека. Истцы обвиняют его в невыплате им долгов.