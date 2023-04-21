https://news.day.az/society/1557784.html В Азербайджане арестован председатель партии
В Азербайджане арестован председатель партии
Арестован председатель "Азербайджанской партии восхождения" Анар Асадли.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Наримановский районный суд избрал в отношении Асадли меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.
Согласно информации, Асадли обвиняется в мошенничестве и против него возбуждено уголовное дело. На Анара Асадли пожаловались четыре человека. Истцы обвиняют его в невыплате им долгов.
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