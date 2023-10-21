Горы и вызов смерти. О самых высоких вершинах мира рассказывает их покоритель Исрафил Ашурлы

Летом 2023 года на подступах к вершине одного из самых неприступных и опасных восьмитысячников мира Нангапарбат разыгралась настоящая трагедия. Группа польских и пакистанских альпинистов попала в тяжелую ситуацию и начала умирать. Проходящие мимо итальянцы отказались им помочь и проследовали дальше к вершине.

Как сообщает Day.Az, азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы с товарищами из Литвы и Украины прервали свое восхождение и спасли пакистанца и поляка. О деталях этой трагедии и о смерти, которой ведут постоянную игру люди, штурмующие горы, Исрафил рассказывает в подробном интервью.