В Худате грузовик сбил насмерть пешехода

В городе Худат на севере Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, грузовой автомобиль TIR сбил пытавшегося перейти дорогу 42-летнего жителя Гусарского района Гамлета Годжаева.

Тяжело пострадавший мужчина скончался в больнице.

По данному факту проводится расследование.