https://news.day.az/society/1608680.html В Худате грузовик сбил насмерть пешехода
В Худате грузовик сбил насмерть пешехода
В городе Худат на севере Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, грузовой автомобиль TIR сбил пытавшегося перейти дорогу 42-летнего жителя Гусарского района Гамлета Годжаева.
Тяжело пострадавший мужчина скончался в больнице.
По данному факту проводится расследование.
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