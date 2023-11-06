https://news.day.az/society/1612419.html Поножовщина в Баку
Поножовщина в Баку
В жилом районе "Алатава" в Ясамальском районе Баку произошла поножовщина.
Как сообщает Day.Az, 47-летний Кянан Бабавердиев вступил с неизвестным в драку, в ходе которой получил ножевое ранение.
Пострадавшего с колото-резаными ранами грудной области госпитализировали в отделение интенсивной терапии Клинического медицинского центра.
По данному факту в Ясамальском районном управлении полиции ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре