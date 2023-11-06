Поножовщина в Баку

В жилом районе "Алатава" в Ясамальском районе Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Day.Az, 47-летний Кянан Бабавердиев вступил с неизвестным в драку, в ходе которой получил ножевое ранение.

Пострадавшего с колото-резаными ранами грудной области госпитализировали в отделение интенсивной терапии Клинического медицинского центра.

По данному факту в Ясамальском районном управлении полиции ведется расследование.