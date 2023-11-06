Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Министерства внутренних дел обратилось к населению в связи с организацией несения службы в нерабочие дни.

Об этом Day.Az сообщили из пресс-службы ГУГДП.

"Учитывая, что в нерабочие дни у владельцев и водителей транспортных средств больше свободного времени, расположенные в Сабунчинском и Гарадагском районах столицы центры технического осмотра, Регистрационно-экзаменационный отдел Главного управления дорожной полиции, а также регистрационно-экзаменационные отделы и центры технического осмотра в других городах и регионах республики в праздничные дни будут работать непрерывно с 09:00 до 18:00", - говорится в информации.