Карабах обладает значительным туристическим потенциалом

Через несколько лет Карабах будет привлекать большое количество туристов.

Об этом, как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал канадский путешественник Эрик Абтан во время своего путешествия в Карабах.

"Горы, пейзаж, еда - все мне очень нравится. Туристический потенциал здесь фантастический. Думаю, что через несколько лет мы вернемся сюда и увидим множество туристов.

У меня также есть друзья из Азербайджана, живущие в Канаде и Германии, которые рассказывают мне много хорошего о вашей стране. Сейчас я отправлю им фотографии отсюда. Здесь очень красиво. Карабах прекрасен," - подчеркнул он.

Он также добавил, что природа Карабаха, а также увиденные им птицы, обладают уникальной красотой.

Отметим, что 4 ноября началась поездка в Карабах всемирно известного международного клуба путешественников "NomadMania"

В группу входит около 50 известных путешественников из 26 стран (США, Канада, Швейцария, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Польша, Финляндия, Норвегия, Испания, Венгрия, Румыния, Португалия, Сингапур, Австралия и т. д.). Группу возглавляет глава клуба "NomadMania", одна из ключевых фигур мировой элиты путешественников - Гарри Митсидис.

Напомним, что представители крупнейших международных туристических сетей мира - ETIC, MTP, TCC, "NomadMania", а также Клуба путешественников Турции и клуба "Piki Reels" (Великобритания), шведского "Club 100" за последние 2 года 8 раз посещали Карабах и Восточный Зангезур. Это девятый по счету визит.