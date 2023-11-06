Вниманию метеозависимых людей

За последние три дня солнечная активность была высокой, произошло несколько импульсивных вспышек М-класса.

Как сообщили Day.Az на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), наблюдался рост параметров солнечного ветра. В результате корональных выбросов массы, произошедших 2-3 ноября, межпланетное магнитное поле было в 2-3 раза выше нормы. Скорость солнечного ветра увеличилась до 517 км/ч, а затем снизилась до 460-480 км/ч.

Из-за продолжающегося влияния корональных выбросов массы 6 ноября возможна геомагнитная буря уровня G1 (умеренная). В верхних широтах прогнозируются магнитные бури уровня G2 и G3. Предполагается, что активность продлится в течение следующих двух дней.

На 21-25 ноября также прогнозируется геомагнитная буря уровня G1 (умеренная). Среднее значение коэффициента Кр, характеризующего логарифмический индекс магнитной бури, 6-12 ноября будет меняться в диапазоне 2-5.