Европейская Азербайджанская Школа организует обучение по международной программе бакалавриата (IB) в высших учебных заведениях

Европейская Азербайджанская Школа (ЕАШ) регулярно организует сотрудничество с другими средними и высшими учебными заведениями в Баку в различных форматах. Как следующее проявление этого сотрудничества, в октябре директор ЕАШ Франческо Банкини запустил серию тренингов по теме "Обучение по программе IB для студентов" в Бакинского Славянского Университета и Азербайджанского Университета иностранных языков. Основная цель этих курсов - обучить кандидатов в учителя развивать профессиональный профиль на основе основных требований и стандартов программы IB. Тренинги направлены на обучение будущих учителей методам и средствам, используемым в учебной программе IB для организации уроков и образовательного процесса, а также на применение стратегий, методов и инструментов для более эффективной организации преподавания.

ЕАШ организует обучение по программе IB для студентов в рамках сотрудничества с различными высшими учебными заведениями с целью повышения качества образования. Эти тренинги направлены на развитие знаний и профессиональных навыков кандидатов в учителях и способствуют созданию более эффективной и полезной обучающей и учебной среды для учащихся.

В этом формате первое обучение было организовано для студентов Бакинского Славянского Университета. Приветствуя участников, ректор университета, Анар Нагиев, выразил удовлетворение сотрудничеством между ЕАШ и Бакинским Славянским Университетом. Он подчеркнул, что эти обучающие программы играют важную роль в подготовке студентов к будущей профессиональной жизни. Он отметил, что знания, полученные в рамках этих обучающих курсов, предоставят будущим учителям возможность более эффективно организовать свою будущую профессиональную деятельность.

Позже директор ЕАШ, Франческо Банкини, приветствовал участников и подчеркнул важность этих обучающих программ, а также то, как они будут помогать учащимся в их педагогической деятельности. Затем Франческо Банкини начал обучение. С использованием инновационных методов обучения, он успешно передал студентам новые знания и активно вовлек их в процесс обучения, делая занятия в аудитории очень продуктивными.

Директор департамента Дополнительного образования, опыта и карьеры Насир Ханкышиев приветствовал студентов в начале мероприятия, организованного в Азербайджанском Университете Языков, и рассказал им о целях обучения. Затем советник ректора Анар Османлы выразил благодарность директору ЕАШ Франческо Банкини и пожелал ему и студентам успехов в сотрудничестве.

Позднее Франческо Банкини приветствовал аудиторию и рассказал о целях обучения. Первое занятие вызвало интерес студентов, и они активно участвовали в процессе. Они обращались к господину Банкини с различными вопросами в течение обучения и получили новые знания.

Мы надеемся, что эти тренинги окажут значительное влияние на формирование молодых педагогических кадров в качестве профессиональных учителей.