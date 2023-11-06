https://news.day.az/society/1612495.html Граждане добровольно сдали оружие полиции
Граждане добровольно сдали оружие полиции
В отдельных районах Баку и Азербайджана граждане добровольно сдали оружие полиции.
Как сообщили в понедельник Day.Az в МВД Азербайджана, 4 и 5 ноября сотрудники полиции в отдельных районах столицы и республики изъяли два автомата марки "АК", два магазина для патронов, одну гранату, три воспламенителя учебных гранат, 286 патронов разных калибров и 25 охотничьих ружей разных марок, которые были добровольно сданы гражданами.
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