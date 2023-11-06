Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 7 ноября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но к ночи местами возможен кратковременный дождь.

Временами усиливающийся северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 13-16° тепла, днем 18-22° тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 мм.рт.ст. до 766 мм.рт.ст.

Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем , начиная с горных территорий, местами ожидается переменный дождь. В отдельных местах кратковременные ливни с грозами, в высокогорье прогнозируется снег. Временами туман, западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 7-12° тепла, днем 19-24° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.