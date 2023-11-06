Баку восхитил китайских гостей

В Азербайджан с официальным визитом прибыла делегация во главе с заместителем председателя Пекинского народного политического консультативного совета Китайской Народной Республики Чжаном Чиями.

Как сообщили Day.Az в Исполнительной власти города Баку, в рамках визита состоялась встреча пекинской городской делегации с главой Исполнительной власти города Баку Эльдаром Азизовым.

Выступая на встрече, Эльдар Азизов проинформировал гостей об истории Баку и реализуемых в городе проектах. Было отмечено, что благодаря политике, осуществляемой Президентом Ильхамом Алиевым, инфраструктура столицы поднялась на новый качественный уровень, а проведенные в городе масштабные работы по реконструкции и благоустройству сделали его облик еще более красивым. Э.Азизов особо подчеркнул, что Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева всегда заботится о столице, и благодаря этому сохраняется историческое наследие города, а также развивается его современная архитектура.

Заместитель председателя Пекинского народного политического консультативного совета Чжан Чиями заявил, что отношения между Баку и Пекином расширяются с каждым днем, а связи с Азербайджаном имеют особое значение для его страны.

Гость выразил благодарность за гостеприимство, оказанное им в Баку. Было отмечено, что сегодня благодаря политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан отличается своей уникальностью. Выразив уверенность в том, что этот визит сыграет особую роль в укреплении связей между Баку и Пекином, Чжан Чиями подчеркнул, что Баку привлекает особое внимание своей чистотой, благоустроенностью и зелеными насаждениями.

На встрече обсуждались планы дальнейшего сотрудничества между двумя столицами.

Затем китайские гости ознакомились с достопримечательностями Баку.