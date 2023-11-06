Утвержден генплан Зангилана

Зангилан будет развиваться как город-парк с градостроительными инновациями в сочетании с красивой природой.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики.

Город Зангилан, оккупированный и полностью разграбленный Арменией 30 лет назад, был освобожден в 2020 году Азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и сегодня восстанавливается, вступает в свой период возрождения. В соответствии с поручением главы государства, в целях обеспечения планового и системного развития города с учетом ведущих принципов глобального градостроительства, Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре был разработан генеральный план города, согласованный с соответствующими государственными органами и утвержденный постановлением Кабинета министров от 30 октября 2023 года.

Для разработки генерального плана Зангилана Государственный комитет по градостроительству и архитектуре привлек к сотрудничеству авторитетную международную градостроительную организацию - швейцарскую компанию "sa_partners" и Бакинский государственный проектный институт.

Согласно концепции генерального плана, Зангилан будет развиваться как центр логистики, туризма и торговли, возобновляемых источников энергии, современных инноваций.

Расположение города над международным транспортным коридором укрепит его роль стратегического пункта, станет импульсом для его быстрого развития. Построенный в непосредственной близости от города по самым современным мировым стандартам и уже введенный в эксплуатацию Международный аэропорт Зангилан, строящиеся магистральные железные и автомобильные дороги сделают его важным региональным логистическим центром.

При этом город будет отличаться высоким качеством жизни благодаря прекрасному климату, живописному ландшафту, зеленому речному бульвару и другим общественным пространствам, а также подходам "умный город", "умная мобильность" и "зеленая энергия", со вкусом оформленной архитектуре, комфортной городской среде и современной социальной инфраструктуре.

Успешное планировочное решение жилых зон и общественных пространств в городе Зангилан позволяет добиться высоких показателей озеленения. Так, в соответствии с генеральным планом, 135,2 га (40,5%) городской территории занимают зеленые насаждения. В то время как норма зеленых насаждений общего пользования в городах на человека законодательством предусмотрена в пределах 8-10 кв. м, в городе Зангилан этот показатель составит 44,7 кв. м.

Общая площадь города по генеральному плану составит 333 га, а численность населения -16 000 человек.