https://news.day.az/society/1612525.html Принят новый стандарт о Государственном флаге Азербайджана - ФОТО
Принят новый стандарт о Государственном флаге Азербайджана - ФОТО
Институт стандартизации, подведомственный Государственной службе по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана принял новый государственный стандарт AZS 001-2023 "Технические условия. Государственный флаг Азербайджанской Республики".
Как сообщает в понедельник Day.Az, ранее действовал государственный стандарт AZS 001-2006 "Технические условия. Государственный флаг Азербайджанской Республики".
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