Принят новый стандарт о Государственном флаге Азербайджана

Институт стандартизации, подведомственный Государственной службе по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана принял новый государственный стандарт AZS 001-2023 "Технические условия. Государственный флаг Азербайджанской Республики".

Как сообщает в понедельник Day.Az, ранее действовал государственный стандарт AZS 001-2006 "Технические условия. Государственный флаг Азербайджанской Республики".